Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Com a medida, PC e CBMRS terão reforço para ações integradas. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

O governo estadual publicou, no Diário Oficial dessa quarta-feira (15), autorização para abertura de chamamento de policiais civis aposentados e bombeiros militares da reserva. Para a Polícia Civil (PC), serão ofertadas 260 vagas. Para o Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS), o reforço pode chegar a 100 bombeiros militares da reserva. As inscrições para ambas as carreiras abrirão nesta quinta-feira (16) e se encerrarão na segunda-feira (20).

Polícia Civil

A PC poderá receber reforço de até 260 servidores para o Programa de Policiais Civis Aposentados (PPCA). O efetivo atuará em atividades nas delegacias de polícia, para que os policiais da ativa possam atuar na atividade fim. Poderão participar servidores aposentados que estejam dentro da idade máxima antes da aposentadoria compulsória.

As inscrições serão efetuadas exclusivamente pelo e-mail ingresso@pc.rs.gov.br. Os candidatos homologados passarão por uma integração para nivelar conhecimento, além de testes de tiro. Caso o certame tenha inscritos além do quantitativo de vagas, o critério de aprovação será o menor tempo fora da atividade policial e a menor idade.

Corpo de Bombeiros Militar

O CBMRS terá vagas para até 100 bombeiros militares da reserva remunerada para atuar no Programa Mais Efetivo (PME). Podem participar bombeiros militares de até 58 anos que tenham saído da ativa há até cinco anos. Os militares atuarão em ações de busca e salvamento nas áreas atingidas pelas enchentes.

Os candidatos homologados também passarão por uma integração para nivelar conhecimento. Caso o número de inscritos supere as vagas disponíveis, serão priorizados os militares com menor tempo na reserva remunerada, ou seja, que estão há menos tempo fora de atuação militar.

Operação

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por meio da força-tarefa Cyber, deflagrou a Operação Dilúvio Moral, na cidade de Santo André (São Paulo). O grupo foi destacado para o combate a fraudes, golpes e atentados aos serviços de utilidade pública durante o período de calamidade no Estado.

A ação contou com apoio operacional da Polícia Civil de São Paulo, por meio do Grupo de Responsabilidade Tática (GRT) do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro). O objetivo foi o cumprimento de três mandados de prisão preventiva e outros três de busca e apreensão contra uma associação criminosa. O grupo é responsável por fraudes que objetivavam simular contas oficiais do governo do Estado para recebimento de doações em razão da tragédia que atinge o Rio Grande do Sul atualmente.

Formado por dois homens, uma mulher e um menor de idade, o grupo criou contas falsas do Estado do Rio Grande do Sul em redes sociais. Por meio dos perfis falsos, os criminosos iniciaram campanhas para recebimento de doações, divulgando chaves pix de pessoas físicas para o recebimento dos valores.

O grupo paulista conseguiu aplicar o golpe em um número relevante de pessoas, que acreditavam estarem contribuindo para a campanha de reestruturação do Estado gaúcho.

Os suspeitos, que tem entre 17 e 45 anos, possuem antecedentes em crimes como roubo, porte ilegal de arma de fogo, furto e tráfico de entorpecentes. Eles foram conduzidos até o distrito policial para formalização da prisão. As investigações seguirão buscando outros elementos de prova e eventuais novos integrantes do grupo.

