Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Voluntários ajudam na separação dos produtos e na organização da logística de distribuição. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

As fortes chuvas dos últimos dias causaram novas inundações no Vale do Taquari, exigindo a retomada urgente da limpeza das casas afetadas. Para auxiliar nesse processo, a Defesa Civil do Estado busca arrecadar uma tonelada de água sanitária até o final da semana.

Segundo a voluntária da Defesa Civil Diane Sordi, “muitas famílias já haviam limpado suas casas, mas, com a nova inundação, será preciso reiniciar o processo”. A água sanitária é crucial para remover o lodo e garantir a higiene das residências, prevenindo doenças e promovendo a saúde das famílias atingidas.

Além de água sanitária, há necessidade de sabão em pó, desinfetante, escovas de dentes, xampus e desodorantes. Os três últimos itens são doações escassas, e muito necessários para a higiene pessoal.

Kits de Limpeza

O Centro de Doações Regional, localizado no clube União Campestre em Lajeado, recebeu pelo menos 20 caminhões truques e carretas lotados de mantimentos no último fim de semana. Itens essenciais para amparar as famílias atingidas chegam a todo momento por meio de veículos dos Correios ou da comunidade.

As doações que chegam de caminhões de outros estados passam pelo call center, sistema que direciona o fluxo nas rodovias. O objetivo é levar os donativos de forma ágil e distribuí-los igualitariamente.

Voluntários

A Defesa Civil do Estado também está procurando reforçar o quadro de voluntários para garantir a organização e a distribuição eficiente das doações. Os voluntários separam os produtos e participam da logística de distribuição.

A meta é manter a motivação do voluntariado para que não cesse a ajuda nas próximas quatro semanas. O espírito colaborativo precisa permanecer por muito tempo a fim de que as famílias e os municípios possam se reestruturar.

Água potável

O Centro de Distribuição recebeu dezenas de litros de água potável que vão servir para o consumo de famílias de toda a região do Vale do Taquari. Com o estoque alto, a prioridade se concentra não apenas nos outros itens essenciais para higiene e limpeza, mas também em alimentos. Três toneladas de comida são necessárias semanalmente para garantir o sustento das famílias.

Os cinco itens mais necessários da semana:

* água sanitária

* sabão em pó

* escova e pasta de dente

* desodorante

* xampu.

– Onde e quando doar: Esporte Clube União Campestre (rua Rosalina Schneider Baron, nº 14 – Lajeado), das 8h às 18h.

