Polícia Polícia Civil faz operação para desarticular facção criminosa responsável por assassinatos em Rio Pardo

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











De acordo com as investigação, quadrilha teria cometido 10 dos 21 homicídios registrados na cidade Foto: Polícia Civil/Divulgação De acordo com as investigação, quadrilha teria cometido 10 dos 21 homicídios registrados na cidade. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (10), a Operação Tentáculos com o objetivo de desarticular uma facção criminosa em Rio Pardo. Duzentos policiais civis, em conjunto com agentes do Grupo de Intervenção da Susepe e de policiais militares da Força Tática da Brigada Militar, participaram da ofensiva. Durante a ação, 74 ordens judiciais foram cumpridas em cinco cidades gaúchas: Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Ijuí, Charqueadas e Canoas.

Segundo as investigações, o grupo teria cometido dez dos 21 assassinatos registrados em Rio Pardo neste ano, incluindo a morte do motorista de aplicativo de Cruz Alta em que o corpo foi encontrado no município. Conforme a Polícia Civil, as investigações tiveram início em março com ações realizadas em conjunto com a Brigada Militar. Desde então, seis pessoas foram presas.

Além disso, os policiais descobriram que o líder desta quadrilha comandava as operações de dentro do sistema prisional, em Ijuí. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o grupo investigado também teria participação com o tráfico de drogas.

Ao todo, 56 pessoas foram identificadas e ligadas à facção criminosa. Esses criminosos cumpriam as mais variadas funções dentro do grupo, como: traficante, transportador, segurança, informante e matador. Além das prisões, durante as ações os policias apreenderam drogas, dinheiro, veículos, armas e munições.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia