Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

No depósito, os policiais apreenderam um fuzil calibre .556,munições de grosso calibre, toucas ninjas, kit Roni para pistola glock e diversos carregadores Foto: Polícia Civil/Divulgação (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil fechou, nesta segunda-feira (21), um depósito que estava sendo utilizado por uma facção criminosa para guardar armas, munições, carregadores, entre outros itens.

O local foi descoberto no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, e segundo a polícia, pertencia a criminosos ligados a uma das principais facções criminosas do Estado.

No depósito, os policiais apreenderam um fuzil calibre .556,munições de grosso calibre, toucas ninjas, kit Roni para pistola glock e diversos carregadores de vários fuzis.

Conforme as investigações, esses itens seriam utilizados para realizar assaltos a bancos, cargas, além de roubos a caixas eletrônicos. As investigações também irão prosseguir para verificar se existe a possibilidade do fuzil ter sido utilizado em ações de roubo a banco fora do Rio Grande do Sul.

