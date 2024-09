Rio Grande do Sul Polícia Civil gaúcha deflagra operação contra grupo que ameaçava comerciantes

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

Foram cumpridas 41 ordens judiciais de busca e apreensão. Foto: Divulgação/PC Foram cumpridas 41 ordens judiciais de busca e apreensão. (Foto: Divulgação/PC) Foto: Divulgação/PC

Na manhã desta quinta-feira (4), a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de São Leopoldo, deflagrou a Operação Consoante para apurar as condutas de uma organização criminosa, atuante no bairro Feitoria, em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Nesta primeira fase da operação, foram cumpridas 41 ordens judiciais de busca e apreensão nas cidades de São Leopoldo, Guaíba, Taquara, Gravataí e Charqueadas. Até o momento, quatro pessoas foram presas, sendo apreendidas duas armas, um veículo e joias.

De acordo com a delegada Cibelle Altamiranda Savi, titular da 1ª Delegacia de Polícia de São Leopoldo, a série de ataques envolvendo os criminosos se iniciou em 2023.

“O grupo é conhecido pelo seu poder de fogo e envolvimento organizado no tráfico de drogas no Vale dos Sinos, bem como pela violência e grave ameaça praticadas em desfavor daqueles que fazem oposição aos desmandos do grupo no bairro Feitoria”, explica Cibelle.

Conforme a investigação, iniciada em 2023, a organização ameaça moradores para utilizar comércios locais, contra a vontade dos proprietários, para atividades ilícitas, além de usar laranjas para lavar o dinheiro do tráfico. Segundo a polícia, diversas denúncias anônimas foram recebidas, as quais foram fundamentais para qualificar os integrantes do grupo e alvos da operação.

