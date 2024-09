Rio Grande do Sul TRE-RS realiza reunião com forças de segurança pública para as eleições

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

O primeiro turno das eleições será realizado no dia 6 de outubro. Foto: Guilherme Schmidt/TRE-RS O primeiro turno das eleições será realizado no dia 6 de outubro. (Foto: Guilherme Schmidt) Foto: Guilherme Schmidt/TRE-RS

Na manhã desta quinta-feira (5), foi realizada, na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), uma reunião preparatória e de planejamento das ações de segurança pública, com o propósito de garantir o resguardo de eleitores e candidatos envolvidos no pleito.

O presidente do TRE-RS, desembargador Voltaire de Lima Moraes, ressaltou que o encontro visa dar tranquilidade a toda a população no dia das eleições, proporcionando um tratamento isonômico a todos os partidos e candidatos de modo a que tenhamos um pleito tranquilo, onde prevaleça a vontade das eleitoras e dos eleitores, e o avanço da democracia.

Entre as entidades participantes encontravam-se representantes da Brigada Militar, Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência no RS, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

Este ano, o primeiro turno das eleições será realizado no dia 6 de outubro, um domingo. Na oportunidade, serão eleitos prefeitos e vereadores. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores onde nenhum candidato a prefeito alcançar a maioria absoluta dos votos, haverá segundo turno para esse cargo no dia 27 de outubro.

O horário de votação inicia às 8h, com encerramento às 17h — sempre no horário de Brasília. Cidadãos que não conseguirem votar no primeiro turno podem justificar sua ausência no próprio dia da eleição (por exemplo, quando se está em outra cidade). Mas, se não fizerem isso, precisam apresentar sua justificativa até 5 de dezembro.

No caso do segundo turno, quem não votar pode justificar a ausência no próprio dia do pleito ou apresentar sua justificativa até 7 de janeiro de 2025. Já foram encerrados os prazos para solicitação de título de eleitor, transferência de domicílio eleitoral e revisão eleitoral (esta última tem o objetivo de atualizar informações sobre o eleitor, como o endereço do domicílio e os dados biométricos, entre outros). Esses serviços só estarão disponíveis novamente a partir de 6 novembro, ou seja, após as eleições municipais deste ano.

