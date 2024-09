Porto Alegre Saiba onde estão os novos coletores de resíduos de vidro instalados em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

Qualquer morador pode depositar restos de vidro nos coletores, inclusive donos de bares e restaurantes. Foto: Isabel Lermen/SMP/PMPA Qualquer morador pode depositar restos de vidro nos coletores, inclusive donos de bares e restaurantes. (Foto: Isabel Lermen/SMP/PMPA) Foto: Isabel Lermen/SMP/PMPA

Porto Alegre agora conta com mais nove coletores de resíduos de vidro. Eles foram instalados nesta quinta-feira (5). Outros seis já tinham sido disponibilizados neste ano, após a publicação de um edital de chamamento público, elaborado pela Secretaria Municipal de Parcerias (SMP), para a execução dos serviços de coleta e transporte para reciclagem desse tipo de material, sem custo para o município.

Novos pontos de coleta

Parque Marinha do Brasil – Avenida Borges de Medeiros, 2.697, na entrada de veículos do parque;

Praça Julio Mesquita – Rua General Salustiano, 210, ao lado da lixeira do DMLU, na calçada;

Rua dos Andradas, entre os números 725 e 731;

Redenção – Avenida José Bonifácio, 25, na calçada;

Redenção – Avenida Osvaldo Aranha, 1.021, na calçada, em frente ao Mercado Bom Fim;

Parque Germânia – interior do parque;

Rua Sarmento Leite, 245 – Campus da UFRGS, na calçada;

Parque Moinhos de Ventos – Avenida Goethe, 2.128, na calçada;

Praça da Encol – Rua Jaraguá, no lado oposto ao 686, próximo ao contêiner de coleta automatizada.

Pontos de coleta que já estavam instalados

Avenida Borges de Medeiros, 36;

Avenida Edvaldo Pereira Paiva, 481, perto do quiosque 5 – Orla 1;

Avenida Edvaldo Pereira Paiva, 800, perto do quiosque 8 – Orla 1;

Avenida Presidente João Goulart, 44, perto da Usina do Gasômetro – Orla 1;

Avenida Edvaldo Pereira Paiva, 2.779 – Orla 3;

Avenida Edvaldo Pereira Paiva, 902 – Orla 3.

A iniciativa foi lançada a partir do interesse da Associação Brasileira de Vidros e empresas do setor em contribuir com a coleta de cacos de vidro, cujo descarte irregular gera problemas para a população e aos trabalhadores da cadeia de resíduos sólidos. Qualquer morador pode depositar restos de vidro nos coletores, inclusive donos de bares e restaurantes.

