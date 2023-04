Rio Grande do Sul Polícia Civil gaúcha desarticula esquema de tráfico de drogas por meio de caminhoneiros de empresas transportadoras

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

Veículo flagrado após denúncia tinha 60 quilos de cocaína pura e crack. (Foto: Divulgação/PC)

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil gaúcha resultou na desarticulação de um esquema de tráfico interestadual de drogas por meio de caminhoneiros que atuam em empresas de transporte de cargas. A investigação foi iniciada há mais de três meses, a partir de uma série de grandes apreensões de entorpecentes pela corporação – incluindo 32 quilos de cocaína pura e 28 de crack no flagrante mais recente.

O material ilícito era transportado em remessas com periodicidade semanal, chegando a meia tonelada por mês. A carga legal transportada pelas empresas permanecia separada no compartimento específico, mas as drogas ficavam na cabine do motorista para não chamar a atenção da empresa ou da fiscalização. Também não eram alteradas as rotas dos veículos, provavelmente pelo mesmo motivo.

“Com o avançar da investigação foi possível apurar que grupos criminosos gaúchos passaram a aliciar caminhoneiros para o transporte de entorpecentes de São Paulo, Paraná e Santa Catarina para o Rio Grande do Sul”, reiterou o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc).

Flagrante

A abordagem que confirmou o esquema foi realizada após a equipe de investigadores receber a informação que uma carreta faria entrega de crack próximo a um posto perto do pedágio na cidade de Gravataí (Região Metropolitana de Porto Alegre). Na vistoria confirmou-se então a denúncia, permitindo o flagrante.

Na cabine do motorista foram apreendidos os já mencionados 60 quilos de cocaína e crack, gerando um prejuízo de mais de 3 milhões de reais ao grupo criminoso que encomendou o entorpecente. O motorista, residente em Curitiba (PR) e sem antecedentes criminais até então, foi preso – em depoimento preliminar, ele relatou ter recebido R$ 4 mil para transportar as drogas.

A cocaína encontrada é de origem peruana e com altíssimo grau de pureza. Quando submetida a processos químicos específicos, pode render quantidade até cinco vezes maior.

O diretor-geral do Denarc, delegado Carlos Wendt, chamou a atenção para a importância da apreensão, realizada durante o feriadão de Páscoa e divulgada nesta segunda-feira (10):

“Isso acabou evitando que uma grande quantidade de entorpecentes fosse distribuída em pontos de venda de drogas do Estado durante o período”.

Esses e outros crimes podem ser delatados pela população, por meio do telefone do Denarc 0-800-0-518-518. O procedimento é anônimo, garantindo assim o sigilo e a segurança ao denunciante.

(Marcello Campos)

