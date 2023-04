Economia Balança comercial registra superávit de 3,3 bilhões de dólares na primeira semana de abril, diz ministério

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

A média diária das exportações registrou aumento de 23,2% na comparação com a média diária do mês de abril de 2022. Foto: Agência Brasil A média diária das exportações registrou aumento de 23,2% na comparação com a média diária do mês de abril de 2022. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 3,352 bilhão na primeira semana de abril (1 a 9). De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira (10), o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,513 bilhões e importações de US$ 4,161 bilhões.

A média diária das exportações registrou aumento de 23,2% na comparação com a média diária do mês de abril de 2022, com crescimento de 40,6% em Agropecuária; alta 1,9% em Indústria Extrativa e crescimento 21,6% em produtos da Indústria de Transformação.

O bom desempenho das exportações no período foi puxado, segundo os dados divulgados, principalmente pelo aumento nas vendas de Trigo e centeio, não moídos (146,2%), café não torrado (15,5%) e soja (46,3%); outros minerais em bruto (106,8%), minérios de cobre e seus concentrados (35,2%) e óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (14,8%) na Indústria Extrativa; Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas (59%), Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, folheados ou chapeados, ou revestidos (1.898,4%) e Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes (236,9%) na Indústria de Transformação.

Com relação às importações, a queda de 4,7% na comparação com a média diária de abril de 2022 foi resultado da queda de 20,4% nas importações em Agropecuária; queda de 25,3% em Indústria Extrativa; e redução de 2,4% nas compras da Indústria de Transformação.

Com o desempenho da primeira semana de abril, a balança comercial brasileira acumula no ano um superávit de US$ 19,195 bilhões, alta de 13,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

No período, as exportações registram queda de 0,5%, somando US$ 83,69 bilhões. As importações caíram 4,1% e totalizaram US$ 64,49 bilhões no acumulado do ano.

2023-04-10