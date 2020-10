Rio Grande do Sul Polícia Civil gaúcha ganha quase 260 novos agentes

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A formatura foi adaptada para garantir o cumprimento de todos os protocolos de segurança sanitária Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratin A formatura foi adaptada para garantir o cumprimento de todos os protocolos de segurança sanitária. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratin

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de 250 agentes da Polícia Civil se formaram nesta quinta-feira (1°) em cerimônia realizada no Palácio da Polícia, em Porto Alegre. São 131 escrivães e 126 inspetores que passam a reforçar a segurança pública em todas as regiões do Rio Grande do Sul.

Em razão da pandemia de coronavírus, a formatura foi adaptada para garantir o cumprimento de todos os protocolos de segurança sanitária e o distanciamento controlado, com transmissão pelas redes sociais. A fim de evitar aglomeração, não houve permissão para familiares e amigos participarem.

Patrono das turmas número 54 de escrivães e 53 de inspetores da Polícia Civil, o governador Eduardo Leite não pôde comparecer em função de compromissos fora do Estado, mas enviou um vídeo aos formandos, agradecendo “pela coragem e dedicação em enfrentar essa etapa em meio ao período de pandemia”.

Os aprovados no concurso foram convocados em janeiro e iniciaram o curso de formação em março, mês em que o Estado registrou os primeiros casos de Covid-19. Mesmo assim, com aulas teóricas on-line em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, que cedeu plataforma de ensino a distância, e obedecendo a rigorosos protocolos sanitários nas atividades práticas na sede da Academia de Polícia, foi possível dar sequência e concluir a formação dos novos agentes.

Do total de 257 formandos, 150 são homens e 107 são mulheres. Desses, 195 são do Rio Grande do Sul e o restante veio do Rio de Janeiro (18), Paraná (12), Minas Gerais (7), Santa Catarina (6), Distrito Federal (4), Pernambuco (3), Bahia (2), Goiás (2), São Paulo (2), Espírito Santo (2), Maranhão (1), Sergipe (1), Alagoas (1) e Paraíba (1).

“Tornar-se servidor público não significa apenas ter escolhido um emprego ou uma vaga para ser remunerado. Significa, acima de tudo, ter optado por uma missão de vida, uma missão a serviço de outras pessoas, de 11 milhões e meio de gaúchas e gaúchos. Em nome de todos, além de renovar os cumprimentos a vocês e agradecer a disposição de escolherem essa missão, lhes peço muito empenho nesse desafio de proteger e servir. Que sejam todos muito bem-vindos ao Rio Grande do Sul e aos municípios para os quais estão sendo designados”, desejou o governador no vídeo transmitido durante a cerimônia.

O vice-governador e secretário da Segurança Pública do RS, Ranolfo Vieira Júnior, foi o paraninfo das duas turmas. Ao lembrar da própria trajetória dentro da instituição, Ranolfo destacou que os “agora colegas” conquistaram vagas sonhadas por mais de 44 mil candidatos na “melhor Polícia Civil das 27 Unidades Federativas do País”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul