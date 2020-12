Rio Grande do Sul Polícia Civil inaugura Delegacia de Combate à Intolerância nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

Nadine Anflor fez anúncio em novembro junto do governador Eduardo Leite. Foto: Reprodução Nadine Anflor fez anúncio em novembro junto do governador Eduardo Leite. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Nesta quinta-feira (10), data em que se celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos, a Polícia Civil inaugura às 11h30min, na capital, a DPCI (Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância).

Vinculada ao DPGV (Departamento Estadual de Proteção aos Grupos Vulneráveis), a delegacia fica na avenida Presidente Franklin Roosevelt, 981, bairro São Geraldo. A solenidade de abertura contará com as presenças do governador Eduardo Leite e do vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior.

A nova delegacia será responsável pela investigação de casos como os de racismo, homofobia e injúria qualificada que, até então, ficavam sob apuração de várias delegacias não especializadas.

Para a chefe de Polícia, delegada Nadine Anflor, a inauguração da DPCI simboliza a concretização do empenho para tornar mais qualificada a luta contra os crimes de intolerância no Estado. “Era uma promessa desde que assumi a chefia. O órgão nasce com uma visão diferenciada para as vítimas de crimes de intolerância, cuja violência nem sempre é física ou deixa marcas visíveis e, mesmo assim, pode ter repercussões avassaladoras”, comentou Nadine.

O anúncio sobre a inauguração foi adiantado em novembro, pela própria chefe de Polícia e pelo governador Eduardo Leite, após a repercussão do caso que resultou na morte de um homem no supermercado Carrefour, em Porto Alegre, na véspera do Dia da Consciência Negra.

A DPCI da Capital é a nona delegacia de polícia do País com dedicação exclusiva para investigação de delitos ligados a atos de discriminação. No final de 2019, teve início as atividades da Delegacia do Idoso e de Combate à Intolerância em Santa Maria, na Regional Central. Fora do RS, existem sete delegacias com atribuições semelhantes, em Minas Gerais (2), Rio de Janeiro, São Paulo, Piauí, Paraíba e no Distrito Federal.

Campanha

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul lançou, nesta quarta-feira (9), em suas redes sociais, a nova campanha da instituição contra crimes de intolerância. Intitulada “Não Tolere a Intolerância!”, a ação apresenta cards educativos que ensinam as pessoas a diferença entre alguns dos crimes mais comuns quando o assunto é discriminação.

“Precisamos ser didáticos e realistas, o que significa ensinar o que é discriminação e, ao mesmo tempo, combatê-la de todas as formas possíveis, sem hesitar”, disse a chefe de Polícia, delegada Nadine Anflor. Para quem desconhece o que significa “intolerância”, um dos cards divulgados explica o termo de forma direta e simples: “é a falta de habilidade ou vontade de reconhecer e, principalmente, respeitar diferentes crenças, valores ou orientações”.

A campanha é lançada um dia antes da inauguração da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, que será aberta na zona norte da capital. A partir de agora, crimes do tipo passam a ser investigados pelo órgão, que atuará vinculado ao DPGV (Departamento Estadual de Proteção aos Grupos Vulneráveis).

