Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

Busca por vagas poderá ser feita a partir de um mapa de ocupação dos leitos em tempo real. Foto: Divulgação-HIPOA

Um sistema único de regulação ambulatorial no Rio Grande do Sul, chamado de Gercon, está sendo implementado no Estado. O objetivo é agilizar e dar mais transparência às filas de espera por consultas com especialistas por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), segundo o Piratini.

Em reunião na terça-feira (8), a coordenadora do Núcleo de Avaliação e Monitoramento do Departamento de Regulação Estadual, Flávia Cristina Schuck, e o diretor de Regulação Estadual, Eduardo Elsade, apresentaram às CRS (Coordenadorias Regionais de Saúde) as vantagens deste novo sistema informatizado, que deverá ser implantado em todo o Estado em etapas. A previsão é que se inicie em maior escala no primeiro semestre de 2021, quando será realizado o projeto piloto em uma CRS a ser escolhida por critérios técnicos.

“Cada especialidade terá uma fila única de pacientes em espera. A prioridade será atender, na medida do possível, cada pessoa o mais próximo possível de sua residência e também permitirá descentralizar a oferta de consultas de Porto Alegre. Hoje quase todas as especialidades que não são ofertadas em uma determinada região são encaminhadas para a capital”, explicou o diretor Elsade.

De acordo com ele, todas as consultas agendadas no serviço público de saúde deverão estar devidamente cadastradas no Gercon, o que tornará a marcação das consultas um processo mais justo, transparente, ágil, resolutivo e equânime, como determinam as leis do SUS.

“É uma quebra de paradigma, de um mero agendamento para uma regulação de fato, beneficiando os casos prioritários na classificação de risco”, acrescentou a diretora do Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial, Lisiane Fagundes.

O sistema de gerenciamento de marcação de consultas especializadas está em funcionamento em Porto Alegre e foi criado pela Procempa (Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre). O governo do Estado também está implantando o Gerint (Sistema de Gerenciamento de Internações), que permite uma qualificação na busca por vagas a partir de um mapa de ocupação dos leitos em tempo real.

