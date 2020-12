Porto Alegre Porto Alegre tem 65.409 casos confirmados de pacientes com coronavírus e 1.649 óbitos

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

Até esta quinta-feira, foram registrados 65.409 casos da doença em Porto Alegre. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Até esta quinta-feira, foram registrados 65.409 casos da doença em Porto Alegre. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) registrou o total de 65.409 casos confirmados de pacientes com coronavírus em Porto Alegre até esta quarta-feira (9). Entre estes, 51.975 pessoas se recuperaram da doença e 1.649. Também foram registrados 170.473 casos negativos e outros 13.519 estão em análise.

Os serviços de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) estavam até as 20h30min com 290 casos confirmados de Covid-19 em adultos e um caso em pediatria. Há também 29 casos suspeitos de adultos e dois infantis.

Serviços ampliados

A prefeitura está reformulando os locais de atendimento de quatro regiões da cidade. Desde segunda-feira (7) estão sendo transferidos os atendimentos das Unidades de Saúde Laranjeiras (região Leste / Nordeste), Jenor Jarros (região Norte / Eixo Baltazar), Vila Elizabeth (região Norte / Eixo Baltazar) e Pitinga (região Restinga / Extremo Sul).

A Unidade de Saúde Laranjeiras teve seu serviço transferido para a Unidade de Saúde Morro Santana. Localizada a poucos metros de distância, a Unidade de Saúde Morro Santana conta com sete médicos, dois dentistas, enfermeiros, técnicos em enfermagem e em saúde bucal, farmacêutico e auxiliar de farmácia – garantidos durante todo o período de funcionamento, além de permanecer aberto até as 22h.

Já o serviço da Unidade de Saúde Jenor Jarros foi transferido para a Unidade de Saúde Ramos. No novo local, além do funcionamento até as 22h e ficar a 900 metros da antiga, a população conta com sete médicos, dois dentistas, enfermeiros, técnicos em enfermagem e em saúde bucal, farmacêutico e auxiliar de farmácia – garantidos em tempo integral de funcionamento da unidade.

A Unidade de Saúde Vila Elizabeth passou o seu atendimento para a Unidade Nova Brasília. O local fica aberto 12 horas por dia, das 7h às 19h, e conta com cinco médicos, um dentista, enfermeiros, técnicos em enfermagem e em saúde bucal, farmacêutico e auxiliar de farmácia, garantidos em tempo integral na unidade.

Os pacientes da Unidade Pitinga passam a ser atendidos na Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes, também na Restinga. No novo local, aberto até as 20h, são seis médicos, dois dentistas, enfermeiros e técnicos em enfermagem e em saúde bucal, farmacêutico e auxiliar de farmácia durante todo o horário de funcionamento da unidade.

Com a reformulação, todas as novas unidades de atendimento passam a ter distribuição de medicamentos em tempo integral.

