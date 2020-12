Esporte Internacional enfrenta o Boca Juniors na Bombonera pela Libertadores; acompanhe

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A Bombonera é o palco de evento. Foto: Reprodução/Twitter A Bombonera é o palco de evento. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O Internacional enfrenta o Boca Juniors, nesta quarta-feira (9), na Bombonera, pela Copa Libertadores da América, em partida marcada para as 21h30min. Como perdeu em casa na quarta-feira passada, o Inter precisa vencer para sair classificado. Vitória por 1 a 0 leva o confronto para os pênaltis.

O técnico Abel Braga, que desfalcou a equipe por quatro jogos após contrair Covid-19, retorna à casamata colorada. Nos quatro jogos sem Abel, o Inter perdeu dois e empatou dois. No último final de semana, ficou no empate por 2 a 2 com o Atlético-MG no Mineirão e chegou ao sétimo jogo sem conseguir os três pontos no Brasileirão.

Por outro lado, o Boca, se mantiver a sua invencibilidade dos últimos jogos, avança para as quartas. O time argentino aposta na solidez do sistema defensivo, melhor da competição com apenas um gol sofrido. No domingo, os xeneizes empataram em 0 a 0 com o Talleres pelo Campeonato Argentino.

Boca Juniors – Técnico Miguel Ángel Russo

E. Andrada, J. Buffarini, L. López, C. Izquierdoz, F. Fabra, N. Capaldo, J. Campuzano, E. Salvio, E. Cordona, S. Villa, C. Tevez.

Internacional – Técnico Abel Braga

Marcelo Lomba, Rodinei, Moledo, Cuesta, Moisés, Lindoso, Praxedes, Edenílson, Patrick, M. Guilherme, T. Galhardo.

Arbitragem

A arbitragem está a cargo do chileno Roberto Tobar, auxiliado pelos compatriotas Christian Schiemann e Claudio Ríos. Julio Bascuñán, também chileno, comandará o VAR.

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte