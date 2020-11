Rio Grande do Sul Polícia Civil inaugura nova sede da Delegacia de São Sebastião do Caí

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

Nadine Anflor (no meio, à frente) esteve presente na inauguração. Foto: Divulgação PC Nadine Anflor (no meio, à frente) esteve presente na inauguração. (Foto: Divulgação PC) Foto: Divulgação PC

A nova Delegacia de Polícia de São Sebastião do Caí, no Vale do Caí, foi inaugurada nesta quarta-feira (25). A cerimônia, que respeitou os protocolos de prevenção ao coronavírus, ocorreu na sede do órgão, na Rua Cel. Paulino Teixeira, 700, no centro do município.

Iniciada ainda em junho de 2018, a obra foi executada em parceria com a Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários) e com a Vara de Execução Criminal de Novo Hamburgo, que viabilizou que quatro apenados do regime fechado da Penitenciária Modulada de Montenegro trabalhassem na obra. Mais tarde, dois apenados do regime semi-aberto do Instituto Penal de Montenegro se juntaram ao grupo de pedreiros para acelerar a construção do prédio de 500 metros quadrados. O trabalho de todos foi recompensando: para cada três dias de serviços prestados, houve remissão de um dia de pena.

Para a titular da delegacia, delegada Cleusa Spinato, a nova sede responde com precisão às necessidades do órgão e da equipe. “O projeto foi todo pensando e adaptado às demandas policiais, com o dobro do tamanho do nosso antigo espaço”, comemora a delegada.

A chefe da Polícia Civil, delegada Nadine Anflor, chamou atenção para a importância do momento. “Entregamos mais uma estrutura qualificada para a população e cujo único objetivo é servir de base para o trabalho incansável de nossos policiais. Não daremos trégua à criminalidade”, enfatizou, acrescentando que a iniciativa vai ao encontro do terceiro eixo do Programa RS Seguro, de melhoria das condições de trabalho aos servidores da Segurança para prestação de serviços qualificados ao cidadão.

Estrutura

A nova delegacia conta com pórtico de entrada, recepção ampla, sala de atendimento com dois guichês, sanitários masculino e feminino adaptados para portadores de necessidades especiais, secretaria, gabinete com lavabo, cinco salas de cartórios, uma sala para depoimento especial, uma copa/cozinha, dois sanitários com chuveiro para servidores, duas salas para investigação, garagem para quatro carros e duas celas (com porta de segurança que divide o ambiente com uma antessala junto à investigação), além de um pátio interno, com quiosque, churrasqueira e lavabo. Ainda no piso superior, haverá depósito e alojamento com banheiro.

No total, a obra teve um investimento de R$ 500 mil, considerando o valor de doações em dinheiro e em material. Sobre o financiamento, a delegada Cleusa enfatizou o apoio fundamental da comunidade. “Cada um doou o que podia, em dinheiro ou material. Todos fizeram questão de contribuir”, disse.

Também estiveram presentes na inauguração o diretor do Departamento de Polícia do Interior, delegado Joerberth Pinto Nunes, o diretor da 1ª Delegacia de Polícia Regional do Interior), delegado Marcelo Farias Pereira, e o prefeito de São Sebastião do Caí, Clóvis Alberto Pires Duarte.

