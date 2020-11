Porto Alegre Leitos de UTI para Covid-19 são reativados em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Inicialmente, serão mais oito leitos no Hospital de Clínicas e 20 no Hospital Vila Nova. Foto: Robson da Silveira/PMPA Inicialmente, serão mais oito leitos no Hospital de Clínicas e 20 no Hospital Vila Nova. (Foto: Robson da Silveira/PMPA) Foto: Robson da Silveira/PMPA

Em reunião na tarde desta quarta-feira (25) a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) fez mais um ajuste para atendimento de demandas durante a pandemia de Covid-19. No encontro com representantes dos hospitais da Capital, a SMS solicitou a reabertura de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Covid. Inicialmente, serão mais oito leitos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e 20 no Hospital Vila Nova.

Outros 20 leitos de enfermaria foram também reativados já na semana passada no Hospital Conceição. O órgão municipal ressalta que novas reativações poderão ocorrer se o aumento de casos observado nos últimos dias continuar.

Situação da Capital

A Secretaria Municipal de Saúde registrou o total de 55.305 casos confirmados de pacientes com coronavírus em Porto Alegre até esta quarta-feira. Entre estes, 46.449 se recuperaram e 1.497 morreram. Também foram registrados 153.317 casos negativos e outros 11.140 estão em análise.

Os serviços de Unidade de Terapia Intensiva estavam até as 21h30min com 248 casos confirmados de Covid-19 em adultos e um em pediatria. Há também 19 casos suspeitos de adultos e quatro infantis.

Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul registrou 4.654 novos casos de Covid-19 e mais 66 mortes provocadas pela doença, segundo balanço divulgado na tarde desta quarta-feira pela Secretaria Estadual da Saúde.

Com essas novas ocorrências, o total de casos confirmados de coronavírus no Estado subiu para 306.335. Já o número de óbitos aumentou para 6.639.

Entre as pessoas infectadas pela Covid-19 no RS, 282.599 (92% dos casos) já se recuperaram da doença, que atinge todos os municípios gaúchos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre