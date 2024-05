Geral Polícia gaúcha de olho nos delinquentes que se aproveitam da tragédia para roubar e assaltar

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2024

O objetivo é combater os crimes patrimoniais. (Foto: PC-RS/Divulgação)

A Polícia Civil gaúcha está realizando, de forma ininterrupta, o patrulhamento fluvial em áreas alagadas de Porto Alegre e de outras cidades do Rio Grande do Sul com o objetivo de combater os crimes patrimoniais. “Estas ações constituem o esforço contínuo de todas as instituições para garantir a segurança da população”, informou a corporação.

O Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), a Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) e o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) vêm efetuando rondas nos bairros Humaitá, 4º Distrito, Centro Histórico, Farrapos, Navegantes e Guarujá.

O Departamento de Polícia do Interior (DPI), está realizando policiamento fluvial em áreas alagadas dos municípios de Guaíba e de Rio Grande. Também está ocorrendo patrulhamento em áreas alagadas de Canoas, por meio do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc).

Parceria

Em outra frente, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul já localizou ao menos 45 pessoas que estavam em casas de parentes, abrigos não oficiais e em áreas afetadas pelos alagamentos, permitindo que elas reencontrem seus familiares. A ação é resultado de um trabalho em parceria com a Diretoria de Operações de Inteligência da Secretaria Nacional da Segurança Pública (Senasp), por meio do Ciberlab, tecnologia que permite a busca de vítimas em cooperação com redes sociais e outros mecanismos.

O trabalho conta, ainda, com o apoio das polícias civis do Pará, de Pernambuco e de Sergipe, que disponibilizaram integrantes do efetivo para que, combinando os recursos e conhecimentos, pudessem trazer informações úteis na localização das vítimas.

Para o Chefe de Polícia do RS, delegado Fernando Sodré, a cooperação é de extrema importância: “Não há palavras para agradecer essa parceria entre polícia e setor privado. Neste momento tão difícil e desafiador para todos nós, a cooperação tem sido crucial para localizar pessoas e diminuir o sofrimento das famílias. Parabenizo todos os envolvidos nessa força-tarefa, em especial à Senasp e aos integrantes das polícias civis de Sergipe, do Pará e de Pernambuco”.

A PC reforça a necessidade de que as pessoas façam sempre o boletim de ocorrência, de forma presencial ou pela Delegacia Online, informando o nome do desaparecido e o local do fato, para que as buscas sejam facilitadas. Informações que ajudem a localizar pessoas desaparecidas também podem ser repassadas por WhatsApp para o número: (51) 98444-0606.

