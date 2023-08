Polícia Polícia Civil realiza a maior apreensão de cocaína do ano no Rio Grande do Sul

7 de agosto de 2023

A droga estava em um Renault Kwid, que foi abordado em Canoas Foto: Polícia Civil/Divulgação A droga estava em um Renault Kwid, que foi abordado em Canoas. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil informou nesta segunda-feira (7) que apreendeu 116 quilos de cocaína de alta qualidade durante a Operação Purificatio, no bairro Igara, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no último sábado (5). Trata-se da maior apreensão da droga realizada neste ano no Estado.

De acordo com o delegado Rafael Liedtke, titular da 2ª Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, após mais de 12 horas de diligências ininterruptas, os policiais localizaram e interceptaram um Renault Kwid que transportava o entorpecente. O motorista foi preso em flagrante. A apreensão ocorreu depois do recebimento de uma denúncia.

A cocaína apreendida abasteceria, nos próximos dias, diversos pontos de venda de drogas em Porto Alegre e na Região Metropolitana. O prejuízo ao crime organizado é estimado em mais de R$ 3,4 milhões, sendo cada quilograma vendido ao preço aproximado de R$ 30 mil.

A investigação prosseguirá para identificar e responsabilizar outros membros do grupo criminoso ao qual a droga pertencia.

