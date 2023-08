Mundo Presidente da Ucrânia diz que Lula deveria ter “uma compreensão mais ampla do mundo”

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2023

Zelensky foi questionado sobre as recentes declarações de Lula e de Celso Amorim em relação à guerra e uma possível solução diplomática para o conflito

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que achava que o seu colega brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva “tinha uma compreensão mais ampla do mundo”.

“Para ser sincero, eu achava que ele [Lula] tinha uma compreensão mais ampla do mundo. Eu acho que é muito importante ver o mundo inteiro”, disse Zelensky em uma entrevista concedida em Kiev, no palácio presidencial, no domingo (6).

Segundo informações divulgadas pela CNN, o líder ucraniano foi questionado sobre as recentes declarações de Lula e do assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República, o embaixador Celso Amorim, em relação à guerra e uma possível solução diplomática para o conflito.

Na semana passada, em café da manhã com jornalistas estrangeiros em Brasília, Lula disse que “a gente não tem ouvido nem de Zelensky nem do [presidente russo Vladimir] Putin a ideia de que vamos parar [a guerra] e vamos negociar”. “Por enquanto, os dois estão naquela fase de eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, sabe? Enquanto isso, as pessoas estão morrendo”, afirmou Lula.

Amorim disse, no mesmo evento, que as preocupações de segurança da Rússia não podem ser deixadas de lado nas discussões sobre qualquer acordo de paz. “Você não pode deixar de fora as preocupações de segurança da Rússia, elas são reais”, disse Amorim.

“Parece-me que o presidente Lula é uma pessoa experiente. Mas eu não o entendo muito bem. Essas são algumas afirmações que não trazem paz de forma alguma”, rebateu Zelensky.

“É estranho falar sobre a segurança da Federação Russa. Só a Rússia, Putin e Lula falam sobre a segurança da Rússia, sobre as garantias que precisam ser dadas para a segurança da Rússia”, disse Zelensky, mostrando ter ficado surpreso com as declarações de Lula.

Na resposta, ele misturou as afirmações de Lula e de Amorim, mas as palavras do assessor especial da Presidência foram consideradas pelo líder ucraniano como uma posição do governo. “Só acho que ele [Lula] tem uma opinião própria. Parece-me que não é necessário que seus pensamentos coincidam com os pensamentos do presidente Putin”, acrescentou o líder ucraniano.

“O seu país não está em guerra com ninguém. O seu país, o Brasil, é muito mais respeitado do que a Rússia hoje no mundo. As pessoas [do Brasil] são respeitadas, sua visão, suas visões de mundo são respeitadas. O Brasil não é um país agressor, mas um país pacífico. Por que ele [Lula] precisa concordar com as narrativas do líder do Estado russo, que não é diferente de nenhum colonizador? Ele [Putin] mente constantemente, manipula constantemente, desinforma constantemente as pessoas. Está matando nossos filhos e estuprando nossas mulheres”, concluiu o presidente da Ucrânia na entrevista concedida a um grupo de jornalistas latino-americanos.

