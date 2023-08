Esporte Após empate em 0 a 0, Inglaterra vence a Nigéria nos pênaltis e avança para as quartas de final da Copa Feminina

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2023

Com uma jogadora a mais, a Nigéria comandou a prorrogação, mas faltou o gol Foto: Reprodução/Twitter Fifa Com uma jogadora a mais, a Nigéria comandou a prorrogação, mas faltou o gol. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

A Inglaterra sofreu para avançar às quartas de final da Copa do Mundo Feminina na manhã desta segunda-feira (7). Pouco inspiradas, as britânicas venceram a Nigéria nos pênaltis após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar e na prorrogação no Suncorp Stadium, em Brisbane, na Austrália.

Apontada como uma das favoritas ao título, as campeãs da Eurocopa tiveram dificuldades, mas ganharam por 4 a 2 nas penalidades diante de 49.461 torcedores.

A Inglaterra deixou a Nigéria crescer no jogo. As inglesas tiveram dificuldades para criar e chegar ao ataque. Do outro lado, as nigerianas encontraram espaços, mas faltou pontaria.

Lauren James teve atuação apagada e foi expulsa no fim do segundo tempo. Principal nome britânico nesse mundial, a atacante sofreu para se livrar da marcação nigeriana e complicou a Inglaterra ao pisar nas costas de Alozie aos 41 minutos e, após revisão do VAR, ser expulsa.

A Nigéria comandou a prorrogação, mas faltou o gol. Com uma jogadora a mais e maior fôlego, as nigerianas foram para cima em busca do gol da classificação, mas, apesar do volume, não conseguiu balançar as redes.

A disputa de pênaltis começou dramática, com Stanway (Inglaterra) e Oparanozie (Nigéria) mandando para fora, à direita do gol. England, Daly, Greenwood e Kelly converteram para as inglesas, enquanto Alozie perdeu para a Nigéria. Ajibade, Ucheibe acertaram pela seleção africana.

