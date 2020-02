Rio Grande do Sul Polícia Civil realiza atividades para crianças no Litoral Sul

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

A criançada se divertiu na praia do Laranjal Foto: Polícia Civil/Divulgação A criançada se divertiu na praia do Laranjal. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A equipe multidisciplinar da Polícia Civil realizou, na manhã deste sábado (08), atividades preventivas e educativas para crianças na praia do Laranjal, em Pelotas, no Litoral Sul. As atividades fazem parte da programação da Operação RS Verão Total.

Inicialmente, as crianças assistiram a uma pequena palestra sobre sinalização, conscientização e educação para o trânsito. Após a aula, elas andaram nos minibuggys da Polícia Civil, guiados por um policial que mostrava, na prática, as explicações dadas durante a aula, em um circuito montado com placas de sinalização, semáforo e faixa de pedestres.

O público infantil também participou da tradicional minirrústica, quando aproximadamente 50 crianças, separadas por tamanho, sexo e idade, correram nas várias baterias. Antes de iniciarem a brincadeira, elas realizaram um aquecimento e alongamento orientado por policiais civis com formação na área de educação física. As crianças participantes receberam camisetas e bonés da Polícia Civil, além de medalhas cedidas pela Secretaria do Esporte e Lazer.

Também foi montada uma oficina de desenho. Neste domingo (09), as atividades ocorrem em São Lourenço do Sul.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário