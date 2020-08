Polícia Civil realiza operação de combate à violência contra a mulher no Rio Grande do Sul

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (20) a Operação Penha no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Foram cumpridas ordens judiciais por descumprimento de medidas protetivas de urgência e feminicídios, bem como a fiscalização e verificação de denúncias em várias regiões do Rio Grande do Sul.

Foram 62 mandados de busca e Apreensão, 18 mandados de prisão (17 preventivas e 1 temporária), 71 verificações de medidas Protetivas de Urgência e 245 verificações de denúncias de violência doméstica. A operação conta com mais de 180 policiais civis utilizando aproximadamente 60 viaturas.

A Operação Penha acontece em nível estadual e em conjunto com a participação das 23 Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher. Ela é alusiva ao mês de agosto, no qual se celebra o aniversário de 14 anos da Lei Maria da Penha.