Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

A entrega dos veículos ocorreu na frente do Palácio Piratini Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Em uma cerimônia em frente ao Palácio Piratini, em Porto Alegre, o governador do RS, Eduardo Leite, e o vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, entregaram à Polícia Civil 41 viaturas semiblindadas. Outros quatro veículos ainda estão em produção.

Essa é a primeira vez na história do Estado que efetivos das forças de segurança recebem veículos, adquiridos pelo Estado, com proteção balística para uso na rotina de policiamento e operações. Confira aqui a lista de municípios gaúchos que serão contemplados com as novas viaturas.

“Precisamos de uma força policial mais protegida para atuar. Temos uma polícia qualificada, tanto na Polícia Civil como na Brigada Militar, que atuam com muita dedicação e esforço. Mas, antes de tudo, esses policiais são seres humanos, com maridos, esposas, filhos, a quem desejam voltar com segurança. É tarefa de quem governa evitar ao máximo a perda dessas vidas e, por isso, colocar tecnologia, armamento e reposição de pessoal à disposição desses agentes para que possamos ter a força de segurança em um tamanho suficiente para enfrentar a criminalidade”, afirmou Leite.

Ele explicou que, a partir de agora, a aquisição de veículos semiblindados será a política de compra de viaturas no Estado. “É uma forma de darmos a resposta a esses agentes de segurança para que estejam mais seguros no exercício das atividades. Com a polícia segura, a sociedade estará mais segura. Assim, garantirmos a continuidade da redução de indicadores de criminalidade”, destacou o governador, ao lembrar que, em fevereiro, o programa RS Seguro completará dois anos.

“Essas viaturas simbolizam um marco da premissa de investimento qualificado que, com a inteligência e a integração, norteia o Programa RS Seguro. É a valorização e o aprimoramento na proteção daquilo que temos de mais valioso na segurança pública, que é a vida dos nossos profissionais. A partir dessa aquisição, entramos em uma nova era em termos do aparelhamento das forças policiais no Rio Grande do Sul”, afirmou o delegado Ranolfo.

A instituição gaúcha é a primeira Polícia Civil do País a receber viaturas com escudo balístico. O investimento total para a aquisição dos 45 veículos modelo Duster, da Renault, foi de R$ 6.190.614,45. A verba tem origem em emenda da bancada federal gaúcha no Congresso. Nos próximos meses, a Brigada Militar também receberá viaturas semiblindadas.

A tecnologia de blindagem utiliza na carroceria dos carros mantas com nove camadas do tecido de fibra de aramida, mais leve que o aço e com capacidade de resistência quatro vezes maior. A proteção instalada é do nível III-A, que suporta disparos de todos os tipos de arma de mão, como pistola .40 e 9 mm.

O sistema de aplicação utiliza somente peças inteiras de manta, moldadas exatamente de acordo com a área a ser coberta. O mesmo é feito nas partes que recebem reforço em aço, com peças estampadas no formato idêntico ao do desenho de projeto das montadoras, o que facilita a instalação e qualifica o nível de proteção ao eliminar a necessidade de emendas.

Nos vidros, a blindagem é composta pela sobreposição de materiais para assegurar a resistência balística padrão: são três camadas de vidro, intercaladas com uma de aço, duas de película plástica polivinil butiral, além de selante de poliuretano e uma última de plástico policarbonato.

Para cada uma das unidades adaptadas, é emitido um certificado de blindagem junto ao Exército, vinculado ao chassi do carro, garantindo a rastreabilidade do material de uso restrito.

