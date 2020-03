Rio Grande do Sul Polícia Civil recebe quase R$ 4 milhões em viaturas e equipamentos

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Foram entregues 31 viaturas. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Foram entregues 31 viaturas. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Com R$ 3,9 milhões de investimento, o governador Eduardo Leite e o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, fizeram, nesta quinta-feira (12), a entrega de 31 viaturas, 250 computadores, 15 notebooks e 13 binóculos para reforçar o trabalho da Polícia Civil à chefe da corporação, Nadine Anflor.

“São quase R$ 4 milhões investidos em viaturas e equipamentos que qualificam a atuação da nossa Polícia Civil, pois darão melhor estrutura técnica para os agentes”, destacou Leite após a entrega simbólica das chaves.

“Importante frisar que estas viaturas são as últimas sem a semiblindagem. O Estado já fez um processo de registros de preços para aquisição dos veículos, que são um pouco mais caros por conta da blindagem do capô, do para-brisa e das portas laterais, mas vão garantir maior proteção à vida dos nossos policiais e aprimorar o enfrentamento à criminalidade”, acrescentou o governador, destacando que essas futuras viaturas serão destinadas também para a Brigada Militar.

Segundo Ranolfo, a entrega feita nesta quinta-feira “representa a priorização do governo para o investimento qualificado na Segurança Pública, uma das premissas do RS Seguro, tanto para melhorar o serviço ao cidadão quanto para oferecer melhores condições de trabalho aos agentes”.

Além disso, o Estado obteve o descontigenciamento de valores do Fundo Nacional de Segurança Pública que, somados aos cerca de R$ 10 milhões que o Rio Grande do Sul já recebeu, irão representar R$ 30 milhões para investir na área nos próximos meses.

“Temos ainda o PISEG (Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública). Ontem (nesta quarta-feira), reunimos operadores de segurança de todas as regiões policiais e de todas as nossas vinculadas com o objetivo de orientar essas pessoas que estão lá na ponta e prepará-las para explicar o programa e fomentar os empresários das suas regiões a colaborar, por meio da compensação de até 5% do ICMS devido em prol da Segurança”, acrescentou o vice-governador.

