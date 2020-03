Rio Grande do Sul Governo do RS avalia novas orientações sobre o coronavírus

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Em função da grande circulação de pessoas, tanto servidores como visitantes, dentro do Palácio Piratini, o governo do Estado tomou medidas de prevenção. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governo do Estado deverá publicar até sexta-feira (13) um decreto com orientações a respeito do coronavírus. A medida envolverá a própria estrutura da máquina pública, como áreas administrativas, escolas e unidades prisionais. Em entrevista na tarde desta quinta-feira (12), o governador Eduardo Leite afirmou que deve encaminhar um pedido de suspensão de viagens governamentais – que seriam realizadas a menos que estritamente necessárias – e de reuniões e encontros que envolvam grande público.

“Nesse período, devemos evitar exposições desnecessárias. É uma situação atípica e precisamos chamar à responsabilidade cada pessoa, em respeito à saúde do outro”, ponderou.

Medidas como a suspensão de eventos com grande concentração de pessoas e de aulas na rede estadual, entre outras, ainda não foram definidas. Considerando que mesmo contaminados assintomáticos podem passar a doença, o reforço dos hábitos de higiene e de etiqueta respiratória foi destacado pelo governador. “Pedimos também que pessoas que apresentem qualquer tipo de sintoma ou que tenham viajado para lugares onde há casos confirmados evitem espaços públicos, em respeito ao restante da população. Isso vale para mim também”, acrescentou o governador.

Desde os primeiros casos da doença, na China, o governo do Estado vem se preparando para uma possível chegada do vírus ao país e ao RS. Em janeiro, foi criado o COE (Centro de Operações de Emergência) a fim de organizar o preparo. Por enquanto, o Estado tem quatro casos confirmados: dois em Porto Alegre, um em Caxias do Sul e outro em Campo Bom. O morador de Campo Bom, primeiro caso confirmado, já está curado.

Leite afirmou que encaminhará um pedido ao Ministério da Saúde para que libere 150 leitos de urgência e de emergência para dar a retaguarda necessária aos casos que evoluírem com maior gravidade. Além disso, defendeu a celeridade da disponibilização de verba, por parte do Ministério da Educação, para aquisição de equipamentos e contratação de recursos humanos para a nova estrutura do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que pode viabilizar até 40 leitos para atendimento de pacientes que contraírem o Covid-19.

Piratini adota medidas internas

Em função da grande circulação de pessoas, tanto servidores como visitantes, dentro do Palácio Piratini, o governo do Estado tomou medidas de prevenção para evitar que o coronavírus, responsável pelo Covid-19, se propague. As determinações, que servem para proteger a saúde do governador Eduardo Leite – que reside no Palácio –, dos trabalhadores e dos visitantes, seguem as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde), do Ministério da Saúde e da SES (Secretaria Estadual de Saúde).

De acordo com o chefe da Casa Militar, coronel Júlio César Rocha Lopes, a intenção é minimizar a possibilidade de propagação do vírus. As medidas foram determinadas com base em um estudo técnico realizado pelo gabinete médico da Casa Militar.

Além da ampliação do número de totens de álcool gel instalados no Palácio Piratini, serão disponibilizados sabonetes germicidas em todos os banheiros. Um folder contendo orientações de prevenção será entregue internamente. Por enquanto, a visitação ao Palácio está permitida, mas uma interrupção temporária está sendo avaliada.

