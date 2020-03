Dicas de O Sul Lendas Urbanas é o tema do Viva o Centro a Pé especial

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

A igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Centro Histórico, é cenário de uma das lendas. Foto: Brayan Martins/PMPA A igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Centro Histórico, é cenário de uma das lendas. (Foto: Brayan Martins/PMPA) Foto: Brayan Martins/PMPA

O Viva o Centro a Pé retorna neste mês em comemoração ao aniversário de Porto Alegre e terá como tema central as Lendas Tradicionais. O passeio será realizado no dia 21 de março, um sábado, às 17h com encontro em frente à Igreja Nossa Senhora das Dores, rua dos Andradas, 587,Centro Histórico. As inscrições devem ser feitas a partir desta sexta-feira (13), no endereço https://cphpoa.wordpress.com/inscricoes, incluindo a doação de 1kg de alimento não perecível. A orientação é da historiadora e mestre em História pela Ufrgs, Marli Rejani d’Avila Pereira. Em caso de chuva, o evento será cancelado.

As lendas revisitadas durante o passeio são consideradas tradicionais, pois sobreviveram até os dias atuais, sendo transmitidas através da oralidade. Estas histórias estão legalmente registradas como patrimônio imaterial do município, visando a preservação da memória e história da cidade.

Devido ao sucesso em 2019, o passeio foi reeditado e aborda três histórias que viraram lendas e ocorreram em locais que fazem parte do Centro Histórico de Porto Alegre: uma das histórias aconteceu em uma casa na antiga rua do Arvoredo, remetendo a um cotidiano de crimes e horror. Outra envolve amor e a construção de uma fortaleza. A terceira remete a um contexto histórico escravista na cidade, com julgamentos, punições e maldições.

