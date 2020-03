Bem-Estar Doenças cardiovasculares são as maiores inimigas das mulheres

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Há algumas décadas, as complicações eram vistas como típicas do sexo masculino. Foto: Reprodução Há algumas décadas, as complicações eram vistas como típicas do sexo masculino. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

No mês dedicado às mulheres, um alerta: segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), as mulheres estão propensas a terem problemas cardiovasculares, assim como os homens. Há algumas décadas, as complicações eram vistas como típicas do sexo masculino. Outro dado é que as doenças cardiovasculares já superam os tumores de mama e útero nas mulheres, correspondendo a 1/3 de morte do público feminino.

Augusto Vilela, médico do Departamento de Cardiologia da Rede Mater Dei e do Hospital Belo Horizonte, afirma que há vários fatores que contribuem para esse número. “Quando a mulher entra na menopausa, há uma queda nos níveis de estrogênio. Esse hormônio protege contra a formação de placas de gordura nas artérias. Além disso, outros pontos como obesidade, hipertensão, sedentarismo, tabaco e consumo de bebida alcoólica favorecem para o aumento das doenças cardiovasculares”, ressalta.

O médico lembra ainda que há um grande número de mulheres no mercado de trabalho e isso exige mais responsabilidade e, consequentemente, menor tempo para cuidar da saúde. “As mulheres têm jornada dupla e isso afeta a saúde do coração. O que aconselho é a realização de exames regulares e ir ao cardiologista. Além disso, manter hábitos saudáveis, ter uma dieta equilibrada, ter horas adequadas para o sono e evitar o stress para não ter problemas futuros”, alerta.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Bem-Estar

Deixe seu comentário