Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

O Fun Museu tem 25 cenários com foco na produção de conteúdo digital. Foto: Divulgação/FunMuseu

Cores, cenários, luzes e a possibilidade de registrar de maneira divertida momentos com os amigos. Balneário Camboriú inaugurou o primeiro espaço permanente do Brasil para diversão com produção de fotos e vídeos em ambientes que prometem aflorar a criatividade para poses diferentes, para compartilhar posteriormente na internet e deixar todo mundo curioso como foi feito tal clique. O Fun Museu é a possibilidade de pessoas, principalmente as conectadas nas coisas boas da vida e nas redes sociais, terem experiências divertidas que contribuam com sua relação de conectividade. São 25 cenários ideais para produção de conteúdo criativo para as diferentes plataformas.

Fala-se muito em Instagram, mas o Fun Museu tem um apelo forte a todas as redes sociais, como Facebook, Tiktok e Pinterest, pra citar algumas delas. A escolha por Balneário Camboriú se deu pela relação turística da cidade durante o ano todo. “Apesar de que um dos nossos objetivos é manter a relação com moradores, realizando cursos e workshops que melhorem a relação das pessoas com as ferramentas digitais. O Fun Museu é o espaço para qualquer pessoa que esteja nas redes sociais frequentar”, avisa o criador do empreendimento, o empresário Ricardo Ruas.

O projeto levou cerca de seis meses para ficar pronto. Foi concebido pelo próprio fundador, com um intenso trabalho de pesquisa de tendências em espaços referência pelo mundo, além do suporte de profissionais da arquitetura, comunicação e cenografia. Da Caza Comunicação partiu a criação de marca e a comunicação interna do projeto. Já a diretora de arte Josiane Silva assina o detalhamento e a execução dos cenários.

“O grande desafio desta obra foi pensar de maneira criativa em cada cenário. É muito grande o volume criativo diferenciado para garantir muita experiência aos usuários”, explica a diretora de arte, que tem no currículo trabalhos com cinema, teatro e arquitetura.

Espaços são criativos e um deles homenageia comunidade LGBTQ+

O artista Lark desenvolveu cartoons com detalhes coloridos apresentando profissionais da música que têm representatividade com este grupo. A percepção do que seria pintado veio assim que viu as três paredes brancas, apenas com uma cortina de fitas coloridas como num arco-íris. Neste primeiro contato, Lark tinha certeza de que ali deveria constar uma homenagem ao público LGBTQ+. Pediu ajuda aos idealizadores do Fun Museu para, juntos, montarem uma lista de personalidades conectadas à causa.

Freddie Mercury, Prince, Ney Matogrosso, Glória Groove, Pabllo Vittar, Madonna, Lady Gaga, Beyonce, Rihanna, Iza, Johnny Hooker e Liniker foram então desenhados de maneira detalhada à mão livre. No processo criativo, Larker apenas consultava o Instagram dos artistas para obter as referências de traços do rosto, corpo e vestimentas.

Os ingressos

O Fun Museu cobrará por ingressos para sessões de uma hora de duração. Como é um espaço fechado, há uma normativa de lotação máxima exigida pelos Bombeiros. O espaço terá ingressos diferenciados para diárias a fotógrafos e produtores de conteúdo. Crianças de até seis anos acompanhadas de um adulto pagante entram gratuitamente. Pessoas de sete a 17 pagam sempre meia entrada, mesmo sem documento que confirme serem estudantes. A partir de 18 anos vale a lei da meia entrada àqueles que são estudantes (desde que com documento de comprovação) e idosos (mais de 60 anos) e todo o restante de público contemplado.

O Fun Museu abre de quarta a sábado, das 14h às 22h e domingos das 14h às 21h, na rua Gaturamo, 63, bairro Ariribá, Balneário Camboriú. O ingresso, a partir de R$ 30, é gratuito para crianças de até 6 anos acompanhada de um adulto pagante; meia para pessoas de 7 a 17 anos, meia para estudantes e idosos com documento de comprovação.

