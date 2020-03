Futebol Em dia de clássico Grenal, trens e estações receberam reforço na limpeza

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Limpeza feita nos trens nesta quinta-feira. Foto: Angelo Pieretti/Trensurb Limpeza feita nos trens nesta quinta-feira. (Foto: Angelo Pieretti/Trensurb) Foto: Angelo Pieretti/Trensurb

Na manhã desta quinta-feira (12), equipes realizaram reforço na limpeza e higienização dos trens, tendo em vista um número maior de passageiros em função do jogo na Arena do Grêmio. O diretor-presidente da Trensurb, Pedro Bisch Neto, vistoriou a limpeza realizada nos trens, no terminal da Estação Mercado. “A determinação é manter o foco na prevenção; na semana passada já tomamos a iniciativa de comprar as máscaras de proteção individual para todos os funcionários encarregados da desinfecção e higiene dos trens e estações”.

Na quinta-feira passada, (5), a diretoria da Trensurb determinou alterações nas ações de prevenção e combate ao covid-9. Naquele momento ainda não havia casos de pessoas com o coronavírus no Estado. Até esta quinta-feira pela manhã haviam sido confirmados pela Secretaria Estadual da Saúde quatro pessoas com o vírus. O Brasil já tem mais de 60 casos confirmados e 930 casos suspeitos.

A ampliação da oferta de trens nos horários de pico será de 26,6%, diminuindo a concentração de usuários nesses horários. Além disso, haverá reforço na campanha de esclarecimento aos usuários, através de impressos, avisos sonoros e mídias sociais.

