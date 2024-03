Mundo Polícia da Índia confirma a prisão de todos os suspeitos do estupro coletivo de brasileira

Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

Brasileira, que vive na Espanha, fazia uma viagem de moto pela Ásia com o marido quando foi atacada pelo grupo Foto: Reprodução/Redes Sociais Brasileira, que vive na Espanha, fazia uma viagem de moto pela Ásia com o marido quando foi atacada pelo grupo. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

A polícia da Índia confirmou nesta terça-feira (05) que prendeu todos os oito suspeitos de envolvimento no estupro coletivo da turista brasileira Fernanda Santos.

O crime ocorreu no distrito de Dumka, na última sexta-feira (1º). Santos, que viajava com o marido em moto pelo país, foi atacada por um grupo de criminosos enquanto o casal acampava de noite.

Nesta terça-feira, o marido da brasileira, Vicente Barbera, já havia dito ao g1 ter sido informado sobre a prisão dos homens. A superintendente da Polícia Nacional indiana, Pitamber Singh Kherwar, confirmou a versão.

Nesta terça, a polícia indiana disse ter prendido todos os membros do grupo em entrevista coletiva sobre o caso, que gerou grande repercussão no país. Ela disse ainda que os presos serão agora levados a julgamento. Os homens foram presos em Dumka e levados para a delegacia de Hansdiha, próxima ao acampamento onde o crime aconteceu.

Na Índia, quem comete o crime pode pegar pena de morte, instituída no país em 2012 para casos do tipo após um dos registros mais violentos e chocantes de estupro na Índia.

Naquele ano, uma jovem de 23 anos morreu após ser estuprada por seis homens que a atacaram em um ônibus em Nova Déli e chegaram a violar a menina com uma haste metálica.

O caso

Fernanda e Vicente viajavam de moto até o Nepal, segundo a imprensa local, mas decidiram acampar em Dumka e foram atacados pelo grupo durante a noite.

As vítimas receberam atendimento médico e denunciaram o crime às autoridades policiais, que identificaram os suspeitos. Até o momento, três foram localizados e presos.

Em um vídeo publicado no perfil, Vicente mostrou os ferimentos na cabeça e na boca. “Fernanda está pior do que eu. Eles me bateram com o capacete várias vezes e com uma pedra na cabeça. Graças a Deus ela estava vestindo a jaqueta [de motociclista] e isso amorteceu um pouco dos golpes.”

