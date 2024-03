Porto Alegre Porto Alegre ganha Rota Oficial do Polo Cervejeiro

Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

Porto Alegre é a segunda cidade brasileira com o maior número de cervejarias por habitante Foto: Divulgação/PMPA Porto Alegre é a segunda cidade brasileira com o maior número de cervejarias por habitante. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

Porto Alegre oficializou, nesta semana, a Rota do Polo Cervejeiro, em evento que reuniu cerca de 10 mil pessoas no 4º Distrito. A iniciativa do projeto é da AGM (Associação Gaúcha de Microcervejarias), com apoio da prefeitura, por meio da Smdet (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo).

Inicialmente composta por 18 cervejarias das regiões Norte, Sul, Central, Anchieta e 4º Distrito, a intenção é que todas as indústrias da cidade, além de bares especializados em cerveja, integrem a Rota.

“Esse é um projeto que estamos desenvolvendo junto ao setor cervejeiro desde o início da gestão, pois reconhecemos a força da produção na cidade. Deixamos de ser a cidade do “lá teve” um evento, para ser conhecida como “lá tem”, isso já muda muita coisa para o turismo e autoestima de quem mora aqui”, avalia o vice-prefeito Ricardo Gomes.

Porto Alegre é a segunda cidade brasileira com o maior número de cervejarias por habitante. O projeto da rota também serve como um importante instrumento para fomentar o desenvolvimento econômico do setor, além de estimular a competitividade e o turismo.

“Temos um segmento em expansão e muito profissionalizado, que gera emprego e renda na cidade. A prefeitura dá todo o suporte aos que querem empreender, pois impulsionamos os novos negócios em Porto Alegre”, relata a secretária da Smdet, Júlia Evangelista Tavares.

Para o executivo da AGM, Gustavo Cunha, a iniciativa é resultado da união do segmento que só cresce em Porto Alegre. “O compromisso no atendimento que cada um dedicou aos visitantes foi fundamental para o êxito do lançamento. A repercussão positiva é um testemunho do trabalho e dedicação do polo cervejeiro”, completa Cunha. Atualmente, são 47 cervejarias artesanais em uma cadeia de valor que emprega mais de 530 pessoas, com média salarial 60% acima do salário-mínimo nacional.

A Cervejaria Hatha foi uma das 18 produtoras da bebida que esteve evento. “Agradecemos o apoio dos organizadores e da comunidade cervejeira da Capital. Demos mais um passo para divulgar a nossa cultura cervejeira. Vimos pessoas buscando cervejas de qualidade, e é o que nós temos a oferecer”, disse um dos sócios da Hatha, João Luis Bombarda.

O público teve à disposição mais de 10 estilos de cerveja distribuídos em 100 torneiras, além de food trucks com gastronomia e música. O evento aconteceu em um dos pontos turísticos da cidade – o mural de Paixão Côrtes, do artista Kobra.

