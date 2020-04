Mundo Polícia de Londres prende 100 pessoas por dia por violência doméstica durante a quarentena

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

As chamadas por abuso doméstico aumentaram em um terço em comparação ao mesmo período no ano passado. (Foto: Reprodução)

A polícia de Londres informou nesta sexta-feira (24) que prendeu mais de 4.000 pessoas por violência doméstica desde o início das medidas de confinamento na cidade.

Isso significa que cerca de 100 pessoas, em média, foram presas por dia no período, que vai de 9 de março a 19 de abril.

As chamadas por abuso doméstico aumentaram em um terço nessas seis semanas, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Uma das comandantes da polícia metropolitana, Sue Williams disse que quem for vítima de violência doméstica poderá deixar sua casa e ir para a rua para fugir do agressor.

Ela também pediu que as pessoas sigam denunciando esses casos.

