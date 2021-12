Polícia Polícia desarticula quadrilha responsável por evasão de divisas, câmbio ilegal e lavagem de dinheiro no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2021

Organização criminosa mantinha conexões em São Paulo e Santa Catarina para enviar valores ilegalmente ao Uruguai, China, Argentina e Chile Foto: Polícia Federal/Divulgação Organização criminosa mantinha conexões em São Paulo e Santa Catarina para enviar valores ilegalmente ao Uruguai, China, Argentina e Chile. (Foto: Polícia Federal/Divulgação) Foto: Polícia Federal/Divulgação

A PF (Polícia Federal) deflagrou, nesta quarta-feira (1º), a Operação Massari, para desarticular um grupo especializado nas práticas de evasão de divisas, câmbio ilegal e lavagem de dinheiro.

Cerca de 40 policiais federais cumpriram dez mandados de busca e apreensão em Santana do Livramento e um na cidade de São Paulo, e executaram o bloqueio de contas bancárias e a indisponibilidade de veículos.

A organização criminosa investigada é radicada na fronteira do Brasil (Santana do Livramento) com o Uruguai (Rivera) e responsável por intensa atividade no mercado financeiro paralelo.

O grupo mantém ramificações no Estado de São Paulo e no litoral de Santa Catarina para executar o fluxo de dinheiro ilícito dessas regiões para a fronteira sul do Brasil e posteriormente para o Uruguai, China, Argentina e Chile.

Ao menos 13,5 milhões de reais em valores suspeitos foram movimentados por intermédio de contas bancárias vinculadas aos investigados (pessoais e de terceiros), nos últimos três anos. Porém, estima-se que a movimentação financeira paralela seja muito superior, visto que a maior parte das operações se dá através de dinheiro em espécie.

A investigação teve início a partir de uma apreensão de 33 mil dólares e 285 mil reais pela Polícia Federal, trazidos de São Paulo por um dos investigados, em março de 2021. Estima-se que cada um dos membros do grupo seja capaz de movimentar entre 50 mil e 100 mil reais em dinheiro vivo, a cada semana.

