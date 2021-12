Rio Grande do Sul Receita Estadual deflagra ofensiva para verificar fraude em operações que movimentaram cerca de R$ 100 milhões na região do Alto Uruguai

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Indícios apontam para a simulação de venda de outra unidade da federação para o RS, embora seja realizada dentro do Estado Foto: Divulgação Receita Estadual Ofensiva teve como alvo empresa gaúcha e outra de fora do Estado, no segmento metalmecânico. (Foto: Divulgação Receita Estadual) Foto: Divulgação Receita Estadual

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Receita Estadual deflagrou a Operação Hermes para apurar indícios de fraudes em vendas interestaduais simuladas de operações que movimentaram cerca de R$ 100 milhões na região do Alto Uruguai. O alvo foi um grupo econômico do setor metalmecânico formado por contribuinte do Rio Grande do Sul e contribuinte de outra unidade da federação.

Os indícios apontam para a simulação de vendas de outra unidade da federação para o Rio Grande do Sul, embora as vendas sejam realizadas de fato dentro do Estado, visando diminuir os valores levados à tributação. A operação foi deflagrada nesta terça-feira (30), e a auditoria na empresa começou nesta quarta-feira (1°).

A ação, que contou com a participação de 10 auditores fiscais da Receita Estadual, quatro técnicos tributários da Receita Estadual e apoio do Batalhão Fazendário, faz parte das operações ostensivas programadas de Busca e Apreensão do Grupo Especializado Setorial Metalmecânico, coordenado pela Delegacia da Receita Estadual em Caxias do Sul.

O nome Hermes foi inspirado no deus da velocidade na mitologia grega, tendo em vista a rapidez com que os produtos cruzavam o país. Foram identificadas várias operações, de mercadorias em trânsito, em que aproximadamente 2 mil quilômetros eram realizados, de maneira simulada, em poucos minutos.

Considerando a pandemia da Covid-19 e prezando pela saúde e segurança de todos os envolvidos, a operação seguiu os protocolos estabelecidos pelo governo do RS e pela Secretaria Estadual de Saúde.

Receita 2030 e os Grupos Especializados Setoriais

A Receita Estadual vem implementando um novo modelo de fiscalização por meio da iniciativa “Fiscalização Especializada” da agenda Receita 2030. Nesse contexto, foram criados 16 Grupos Especializados Setoriais, entre os quais está o GES Metalmecânico.

Os GES são equipes criadas para realizar a fiscalização e ampliar as análises setoriais dos principais segmentos econômicos do RS. Alguns focos são a prevenção, a especialização, a gestão de riscos, o monitoramento próximo ao fato gerador e a proximidade com o contribuinte.

O objetivo é estimular o cumprimento voluntário das obrigações, fortalecer o combate à sonegação para aqueles que descumprem a legislação e, em última instância, impactar positivamente a arrecadação de ICMS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul