A Polícia Civil afirmou nesta quarta-feira (8) que sabotagem não é mais uma linha de investigação nas cervejas contaminadas da Backer. Segundo o delegado Flavio Grossi, a sabotagem não ficou evidenciada durante as investigações. A polícia trabalha com a hipótese de a empresa ter sido negligente durante o processo de fabricação, mas não falou quais são as outras linhas de trabalho.