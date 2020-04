Notas Brasil Estiagem reduz geração de energia em Itaipu

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2020

A estiagem transformou a paisagem do Rio Paraná, que é o principal responsável pela energia gerada pela Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu, no oeste do estado. O volume de água, acima da barragem da hidrelétrica, está 42% abaixo do normal. Com a falta de chuvas, a geração de energia da usina ficou reduzida.

