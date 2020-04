Notas Brasil Poluição do ar em São Paulo diminui 50%

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2020

O índice de poluentes que são liberados diretamente no ar da cidade de São Paulo diminuiu 50% durante a primeira semana de quarentena obrigatória, que teve início no dia 24 de março devido à pandemia do novo coronavírus. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (8) pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

