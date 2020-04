Diretor de presídio do Rio está internado com coronavírus

O diretor da cadeia Crispim Ventino, em Benfica, na Zona Norte do Rio, está internado, em estado grave, no Hospital Pedro Ernesto, em Vila Isabel, com coronavírus. A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). Além do diretor, outros servidores da Seap estão afastados do serviço.