A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (20), a Operação Pérola Negra para combater a pirataria na Região Metropolitana de Porto Alegre. A ação, realizada após quatro meses de investigações, teve como alvo um centro de distribuição de calçados falsificados localizado em Sapucaia do Sul.

O esquema desarticulado abastecia boa parte do Estado. Estima-se que movimentava ao menos R$ 500 mil em valores de atacado e cerca de 20 mil pares por mês. Pelo menos dois homens são investigados como possíveis chefes do esquema. Ninguém foi preso.

As investigações começaram em Canoas, onde foi deflagrada a Operação Aquiles no começo de junho. Na ocasião, foi fechado um depósito atacadista no bairro Guajuviras. A partir daí, foi identificado um grande esquema de distribuição de calçados falsificados para todo o Rio Grande do Sul.