Por Redação Rádio Grenal | 20 de agosto de 2020

Após a partida da noite desta quarta-feira (19) contra o Flamengo, ainda no Maracanã, o Grêmio apresentou oficialmente o meia-atacante Éverton, novo reforço anunciado nessa semana, vindo do São Paulo. Já integrado ao grupo, o jogador vestirá a camisa 11 e depende somente da inscrição na CBF para ficar à disposição para o jogo do final de semana, contra o Vasco. O meia chega ao Grêmio com contrato até dezembro de 2022, após uma troca com o tricolor paulista por Luciano.

No anúncio, o vice presidente de futebol gremista, Paulo Luz, deu as boas-vindas ao novo reforço, ressaltando o interesse constante em tê-lo no clube: “Estamos satisfeitos, contentes e felizes com a tua chegada. A gente vinha te monitorando há tempo, por toda tua condição profissional. Tu és um atleta consagrado no futebol brasileiro, campeão nacional, rodado, experiente e, certamente, podermos anunciar que tu já estás integrado, aqui no Rio de Janeiro, é motivo de muita alegria, pelo profissional que tu és e porque tu vens para um elenco também muito qualificado, vencedor. Certamente tua contribuição será de grande valia”.

Com 31 anos, Éverton chega para ser um dos nomes de reposição à saída de Cebolinha, vendido ao Benfica. Ao ter a palavra, o jogador reforçou sua felicidade em estar vestindo a camisa tricolor e relembrou o interesse gremista desde os tempos de Flamengo: “Foi muito fácil, eu dei o ok desde o primeiro contato. Minha família está bastante contente, também. O Grêmio é um clube gigante, nos últimos anos vem conquistando títulos e estou muito feliz. Agora vou trabalhar e, se Deus quiser, as coisas vão acontecer bem. O Grêmio era um namoro antigo, tentou me contratar uma vez, no Flamengo e, dessa vez, não poderia deixar passar“.

Um dos principais motivadores da vinda do jogador ao tricolor, foi o aval de Renato Portaluppi. O técnico já havia deixado claro sua vontade de contar com Éverton na equipe. “O Renato é um cara vencedor, que vem ganhando há muito tempo aqui no Grêmio. Estou muito feliz de trabalhar com ele, foi essencial para a minha contratação e vou batalhar bastante para ter a minha história aqui também”, disse o reforço.

Éverton até falou sobre uma possível estreia no próximo domingo, contra o Vasco, em São Januário, na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro: “Vai depender da conversa que terei com o Renato. Eu estou me sentindo bem, vinha treinando normalmente no São Paulo e estou bem”.

Ficha Técnica

Nome: Éverton Cardoso da Silva.

Nascimento: 11/12/1988 (31 anos).

Naturalidade: Nortelândia/MT.

Clubes: Paraná (2007-2008), Flamengo (2008-2009), Tigres/MEX (2010), Botafogo/RJ (2011), Suwon Bluewings/COR (2012), Atlético/PR (2013), Flamengo (2014-2018) e São Paulo (2018-2020).

Títulos: Campeonato Carioca (2009), Campeonato Brasileiro (2009), Campeonato Carioca (2014), Campeonato Carioca (2017).

* Por supervisão de: Marjana Vargas