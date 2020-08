Após passar por exames nesta quinta-feira (20), no Rio de Janeiro, Diego Souza teve uma lesão muscular na coxa esquerda confirmada e desfalcará o Grêmio por pelo menos 10 dias. Desta forma, o centroavante ficará fora da decisão do Campeonato Gaúcho, contra o Caxias.

No segundo tempo do empate com o Flamengo, na última quarta-feira (19), no Maracanã, pela 4ª rodada do Brasileirão, o centroavante pulou para disputar uma bola pelo alto e, ao cair, levou a mão atrás da coxa esquerda. O exame confirmou um edema no local.