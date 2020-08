Com possível estreia de Robinho e Éverton, Grêmio se prepara para enfrentar o Vasco no domingo

Por Redação Rádio Grenal | 21 de agosto de 2020

O Grêmio segue a semana no Rio de Janeiro visando o confronto contra o Vasco, no domingo (23), às 16h, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira (20), o elenco tricolor treinou no CT Carlos Castilho, do Fluminense. As novidades Robinho e Everton trabalharam treinaram normalmente com os companheiros. Robinho já está registrado e apto a jogar, já Everton, ainda aguarda seu nome ser publicado no BID, o que pode ocorrer a qualquer momento. Desfalques nas últimas partidas, o lateral Victor Ferraz e o zagueiro Paulo Miranda retornam de lesão e já estão aptos a retornar aos gramados.

Para os atletas que saíram jogando contra o Flamengo, Renato Portaluppi passou um treino regenerativo, com corridas ao redor do gramado. Os principais nomes da equipe devem ser poupados, pensando na partida contra o Caxias, pela final do Campeonato Gaúcho, na próxima quarta-feira (26). Diego Souza que saiu da partida contra o Flamengo sentindo dores na coxa esquerda, realizou os testes que confirmaram a lesão muscular e será desfalque por pelo menos 10 dias. No time misto, Kannemann e Orejuela podem aparecer pois estão suspensos e não jogam o primeiro jogo contra o Caxias. Cortez deve ser mantido na lateral esquerda, já que Guilherme Guedes segue se recuperando de lesão. Thiago Neves, que entrou no segundo tempo da partida contra o Flamengo, deve iniciar a partida deste domingo para pegar ritmo de jogo.

Com uma vitória e três empates, o tricolor gaúcho ocupa a sétima posição da tabela. Já o Vasco é líder, com três vitórias, mesmo tendo um jogo a menos que o segundo e o terceiro colocado. Vasco e Grêmio se enfrentam neste domingo (23), no São Januário, no Rio de Janeiro, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio que entrará em campo deve ter: Paulo Victor; Orejuela ou Victor Ferraz, David Braz, Kannemann e Cortez; Lucas Silva e Darlan, Thaciano, Thiago Neves e Everton; Isaque.

* Por supervisão de: Marjana Vargas