Robert E. Crimo III, que era buscado em conexão com o ataque que deixou seis mortos e pelos menos 24 feridos nas comemorações do Dia da Independência, nesta segunda (4), nos Estados Unidos, foi detido, anunciaram aos autoridades em uma coletiva às 20h (21h em Brasília). Quando questionadas, as autoridades disseram que ainda descrevem Crimo como uma “pessoa de interesse” no caso Highland Park, no estado de Illinois, enquanto conduzem a investigação e tentam conectá-lo à cena do crime.

De acordo com Polícia de Highland Park, Crimo foi visto em seu carro por uma unidade policial do Norte de Chicago. Crimo fugiu quando a polícia tentou abordá-lo, levando a uma breve perseguição. O rapaz de 22 anos foi levado para o Departamento de Polícia de Highland Park.

Segundo informações de policiais do condado de Lake, Robert teria usado um rifle de grosso calibre para atirar no público que participava do desfile de 4 de Julho na cidade de Highland, que possui um pouco menos de 30 mil habitantes.

“Vamos superar isso”, diz Biden