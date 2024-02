Notas Brasil Polícia do Maranhão prende suspeito de assassinato de estudante

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2024

A Polícia Civil do Maranhão prendeu um suspeito pelo assassinato da estudante Ana Caroline Sousa Campêlo, ocorrido em dezembro no município de Maranhãozinho. A jovem, de 21 anos, foi encontrada morta após ter desaparecido quando voltava do trabalho. O corpo da estudante teve a pele do rosto, o couro cabeludo, os olhos e as orelhas retirados.

