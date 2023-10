Brasil Polícia do Rio de Janeiro descobre plano de atentado contra o governador Cláudio Castro

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

Autoridades reforçaram a segurança do governador e de sua família Foto: Agência Brasil Autoridades reforçaram a segurança do governador e de sua família (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O setor de inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu um plano de atentado contra o governador do Cláudio Castro, sua esposa e seus dois filhos, segundo informou o governo do Rio. Por conta disso, o Gabinete de Segurança Institucional do estado reforçou a segurança de Castro e de sua família.

Ainda de acordo com o governo estadual, o plano foi descoberto após ataques da milícia na Zona Oeste da capital fluminense, realizados por conta da morte do miliciano Matheus da Silva Rezende, conhecido como “Faustão”.

O criminoso morreu em confronto contra policiais e era apontado como “segundo homem” na hierarquia de um grupo de milicianos que atua na região, segundo as autoridades.

Em resposta à morte do criminoso, 35 ônibus e um trem foram incendiados nesta semana na cidade do Rio de Janeiro, levando caos para a população e ocasionando suspensão de aulas.

Na quarta-feira (25), Cláudio Castro concedeu entrevista coletiva, defendendo que o “endurecimento das penas é fundamental” para combater a criminalidade, o tráfico de drogas e a milícia. Anteriormente, o governador havia afirmado que a operação da polícia que resultou na morte de “Faustão” foi um “duro golpe na maior milícia da zona oeste”.

Nesta quinta-feira, policiais civis do Rio entraram em confronto com milicianos em Guaratiba, na Zona Oeste da capital. Segundo nota da corporação, dois criminosos foram atingidos, socorridos e presos. Além disso, as armas foram apreendidas.

Plano de segurança para o Rio de Janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciará um pacote de medidas para reforçar a segurança pública do Rio de Janeiro. As medidas ainda estão em discussão no governo federal, porque a responsabilidade sobre a segurança pública é do governo estadual.

Entre as ações estará a participação dos militares, mas ainda não há definição clara sobre isso. O Ministério da Defesa aguarda as ordens do presidente. Além disso, a PF (Polícia Federal) irá aumentar seu efetivo no combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. Vinte agentes serão deslocados para reforçar a corporação no estado.

Por outro lado, a bancada do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados pressiona Castro pela divulgação de um plano de segurança pública para o estado.

Os parlamentares querem ter acesso ao conteúdo do que está sendo planejado. A ideia é compor o documento e apresentar sugestões.

2023-10-26