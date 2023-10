Porto Alegre “Fios que Contam”: exposição em Porto Alegre reúne ilustrações produzidas em lã para livros infantis

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

Evento da artista e escritora Patrícia Langlois é realizado em paralelo à 69ª Feira do Livro. (Foto: Guillermo Gil/Divulgação)

A criatividade e habilidade da artista plástica gaúcha Patrícia Langlois estarão em destaque a partir da próxima segunda-feira (30) na exposição “Fios que Contam”, com ilustrações produzidas em lã para livros infanto-juvenis. Com abertura às 17h30min na sede da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde (apoiadora do evento), no Centro Histórico, o evento prosseguirá até o final de novembro, em paralelo à programação paralela da 69ª Feira do Livro.

O prédio está localizado na avenida Sepúlveda nº 53, entre a Praça da Alfândega e a avenida Mauá. A mostra terá visitação até 29 de novembro, de segunda a sexta-feira (exceto nos feriados), das 8h às 18h. Já a Feira do Livro começa nesta sexta (27) e prossegue até 15 de novembro.

“Fios que Contam” destaca trabalhos em arte têxtil criadas por Patrícia por meio da técnica manual de feltragem a seco com agulhas e lã de ovelha Merino. São 19 ilustrações para obras como “A Cidade dos Ventos” (Dilan Camargo), “Cadê o Prato Preto do Pato Pedro?” (Marion Cruz), “O Presente Especial” (Leila Pereira), “Um Sinal para o Coração de Javaline” (Elis Simon) e “Olhos de Mel” (Marô Barbieri).

“Os visitantes terão uma experiência única, com um trabalho pioneiro e reconhecido em concursos como o ‘Anima-te a Tecer’, no Uruguai”, salienta a autora ao comentar as imagens, que exploram aspectos visuais e táteis. Esse trabalho é endossado pelo poeta e crítico de arte Armindo Trevisan, que assina o texto de apresentação do evento.

Artista plástica e ex-professora do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IA/UFRGS), Mariza Carpes compara Patrícia a uma tecelã de histórias:

“A menina, que conheceu o bordado através de uma avó que lhe presenteou com as primeiras agulhas, resgata esse conhecimento de forma brilhante, com imagens mágicas para centenas de crianças. Suas ilustrações nunca são óbvias, há sempre uma pista que fará o pequeno leitor rever a imagem e reler o texto”.

Sobre a autora

Formada em Artes Plásticas pela UFRGS, a porto-alegrense Patrícia Langlois é ilustradora, escritora, professora e gestora cultural. Sua carreira como artista plástica trabalhos para livros infanto-juvenis dos mais diversos autores.

A paixão pela literatura a levou a expandir seus horizontes, atuando também como autora no segmento: em 2013, lançou a sua primeira publicação como escritora e ilustradora, “Tudo Que couber no Coração”, finalista do prêmio Ages de Livro do Ano. Já vendeu mais de 38 mil livros e participou de 25 livros como autora.

Ao longo de quase dez anos, também dirigiu o Instituto Estadual do Livro (IEL), gestão responsável pela criação do Prêmio Minuano de Literatura. Em 2023, sua contribuição ao setor de leitura, livro e literatura foi reconhecida pela Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL) com o prêmio “Amigo do Livro”.

Outros eventos

Além da exposição, Patrícia Langlois tem participação confirmada em três rodas de conversa na sede da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde receberá durante a Feira do Livro. Todas as atividades têm entrada franca.

– “Literatura Gaúcha para a Infância e seus Temas”. Dia 3 de novembro (sexta-feira), 14h30min. Participantes: Patrícia Langlois, Eleonora Medeiros, Rosane Castro, Milene Barazzetti, Jacira Fagundes, Jussara Mello, Marília Fchtner, Fabiana Sassi, Heloísa Bacichette, Caca Melo, Carmen Henke, Angela Maria Xavier Freitas, Vera Hoffmann, Jane Engel, Tânia Márcia Tomaszewski, Lane Bastos e Maria Helena Ramalho Zacher.

– “Ilustração e Texto”: Dia 8 de novembro (quarta-feira), às 16h30min. A relação entre texto e imagem na literatura para a infância, suas possibilidades de interpretações. Participantes: Dilan Camargo, Marion Cruz, Marô Barbieri, Leila Pereira e Patrícia Langlois. Mediação de Christina Dias.

– “Da Ilustração à Arte Vestível”: Dia 10 de novembro (sexta-feira), 16h30min. Artistas com longa trajetória em arte têxtil e as possibilidades criativas. Participantes: Zoravia Bettiol, Patrícia Langlois, Luciana Bulcão, Rosane Morais, Fernando Lima e Lúcia Guaspari.

(Marcello Campos)

