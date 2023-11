Brasil Polícia do Rio de Janeiro encontra recém-nascido levado de maternidade; suspeita é detida

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Criança foi encontrada durante patrulhamento dentro de comunidade na zona norte do Rio de Janeiro Foto: Reprodução Criança foi encontrada durante patrulhamento dentro de comunidade na zona norte do Rio de Janeiro (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A polícia do Rio de Janeiro resgatou o recém-nascido Ravi Cunha, que havia sido sequestrado na madrugada desta quarta-feira (1º) na maternidade Maria Amélia, localizada no centro do Rio. A criança foi localizada na comunidade do Borel, na zona norte da cidade.

Ravi foi sequestrado por uma mulher, que entrou e saiu do hospital portando uma bolsa. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o ato. A Polícia Civil foi imediatamente informada, e o caso foi oficialmente registrado na 4ª Delegacia de Polícia.

Durante uma patrulha na comunidade do Borel, os policiais militares receberam uma denúncia que indicava o possível paradeiro da suspeita. Um vizinho da suspeita do sequestro, no Morro do Borel, fez uma denúncia anônima. Após a intervenção, tanto o bebê como a mulher foram encontrados.

A criança foi prontamente encaminhada para a maternidade, enquanto a suspeita foi conduzida à 4ª Delegacia de Polícia. Ravi nasceu nesta terça-feira (31), filho de Nívea Maria e Matheus Maranhão, na maternidade Municipal Maria Amélia Buarque de Hollanda, no Centro do Rio de Janeiro.

Entenda o crime

Cauane Malaquias da Costa, de 19 anos, foi detida por seu envolvimento no sequestro do bebê Ravi Cunha, que foi levado da maternidade com apenas 1 dia de vida. Ela aguardou aproximadamente cinco horas na unidade de saúde, até que teve a oportunidade de sequestrar a criança.

A jovem relatou às autoridades policiais que, após sentar-se em uma cadeira e manter uma conversa com outro paciente, retornou para sua residência, guardando o adesivo que lhe foi concedido após se identificar para visitar Raiane.

Por volta das 19 horas, a suspeita deixou sua residência portando três bolsas. Ela aplicou o adesivo que havia obtido anteriormente e conseguiu ingressar no hospital sem maiores problemas, ainda que anteriormente tenha sido cogitada a possibilidade de uma invasão pela varanda.

Ao chegar à 4ª DP, conduzida por PMs da UPP do Borel, Cauane foi confrontada pela avó paterna de Ravi, Patrícia Cunha Figueira: “Por que você fez isso conosco? Por quê? Que Jesus te perdoe! Ele te ama! Que Ele tenha misericórdia!”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/policia-do-rio-de-janeiro-encontra-recem-nascido-levado-de-maternidade-suspeita-e-detida/

Polícia do Rio de Janeiro encontra recém-nascido levado de maternidade; suspeita é detida

2023-11-01