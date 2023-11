Política Câmara dos Deputados aprova criação da bancada de deputados negros

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Grupo deve reunir cerca de 120 parlamentares que se identificam como pretos ou pardos; objetivo é dar destaque às propostas com temática racial que tramitam na Casa Foto: Reprodução Grupo deve reunir cerca de 120 parlamentares que se identificam como pretos ou pardos; objetivo é dar destaque às propostas com temática racial que tramitam na Casa (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quarta-feira (1º), a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de criação da Bancada Negra na Casa. A iniciativa de estabelecer este grupo parlamentar foi acordada entre os parlamentares como uma medida para priorizar as questões de cunho racial em tramitação no Congresso.

A proposta estipula que a Bancada Negra terá representação no colégio de líderes, o que significa que terá o direito de votar nas reuniões em que as lideranças partidárias deliberam sobre a agenda a ser seguida na Câmara.

Conforme as normas estabelecidas, a Bancada Negra disporá de um tempo designado para discursos durante as sessões no plenário. Além disso, a bancada está prevista para ser liderada por um coordenador-geral e três vice-coordenadores.

Dado que se trata de um projeto de resolução, o texto não requer votação no Senado Federal e aguarda a promulgação por parte do presidente da Câmara, Arthur Lira. Essa aprovação ocorre após os esforços de alguns partidos para tentar passar a PEC da Anistia, a qual incluía, entre outras modificações, o perdão às legendas por possíveis violações da cota racial durante as eleições. Por falta de acordo, a medida segue com a análise travada na Câmara.

Conforme informado pelo relator do projeto, o deputado Antonio Brito (PSD-BA), atualmente há cerca de 120 parlamentares que se autodeclaram pretos ou pardos no Congresso Nacional. A previsão é que, uma vez que a bancada tenha sua criação oficializada no regimento, ela irá elaborar uma lista com projetos de alta prioridade a serem defendidos nos próximos meses.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/camara-dos-deputados-aprova-criacao-da-bancada-de-deputados-negros/

Câmara dos Deputados aprova criação da bancada de deputados negros

2023-11-01