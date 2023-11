Esporte CBF informa data e local de cirurgia de Neymar

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Equipe de Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, será responsável pelo procedimento Foto: Reprodução Equipe de Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, será responsável pelo procedimento (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) informou que a cirurgia de Neymar para tratamento das lesões no ligamento cruzado anterior e meniscos do joelho esquerdo será realizada nesta quinta-feira (2). A equipe de Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, será responsável pelo procedimento, que será realizado no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte (MG).

O atacante sofreu a lesão na derrota do Brasil para o Uruguai por 2 a 0, em 17 de outubro, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Essa é a segunda lesão do craque somente neste. Em março, o jogador passou por uma cirurgia no tornozelo para uma reparação ligamentar em Doha, no Catar.

Neymar fora da temporada

Na ocasião, em jogo pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o brasileiro se envolveu em lance com o meio-campista uruguaio Nicolás De La Cruz e se lesionou. O camisa 10 do Al-Hilal precisou ser substituído aos 49 minutos do primeiro tempo e deixou o estádio de muletas.

A expectativa é que Neymar fique de fora dos gramados por pelo menos seis meses e perca o restante da temporada 2023-24. Depois de passagem pelo Paris Saint-Germain, da França, o atacante foi contratado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, em agosto deste ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/cbf-informa-data-e-local-de-cirurgia-de-neymar/

CBF informa data e local de cirurgia de Neymar

2023-11-01