Polícia do Rio prende em flagrante por pornografia infantil psicólogo que atendia crianças em hospital

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2022

Agentes da 88ª DP (Barra do Piraí) investigavam uma rede de pedofilia. (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em flagrante nesta quarta-feira (2) um psicólogo acusado de pornografia infantil. O homem foi preso em Volta Redonda, no Sul Fluminense, enquanto trabalhava em um hospital atendendo pacientes. Entre suas funções, segundo a polícia, também estava o atendimento a crianças.

De acordo com a corporação, agentes da 88ª DP (Barra do Piraí) investigavam uma rede de pedofilia e identificaram que o psicólogo era o responsável pelo repasse de vídeos contendo relações sexuais com crianças, bebês e até animais.

O homem de 29 anos possui pós-graduação em psicologia hospitalar e se descreve nas redes sociais como sócio de empresa e agente de humanização. Ele vai responder criminalmente pelo compartilhamento e armazenamento de imagens pornográficas envolvendo crianças. As penas podem chegar a 10 anos de prisão.

Abusos sexuais

Em outro caso, policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói (RJ) prenderam, nesta quarta-feira um homem, de 40 anos, acusado de abusos sexuais contra os filhos, de 2 e 6 anos. Ele foi capturado no bairro Icaraí, naquela cidade.

As investigações apontam que os abusos iniciaram, em 2018, com o primogênito, quando este tinha apenas 3 anos. Os atos prosseguiram nos anos seguintes até o filho mais novo, atualmente com dois anos, também passar a sofrer as investidas do pai.

Segundo os agentes, as investigações começaram após a mãe das vítimas denunciar o autor. Diligências foram realizadas para obter provas consistentes para a representação pela prisão junto à Justiça.

Contra o acusado foi cumprido mandado de prisão temporária pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Estupro de vulnerável

Já na semana passada, policiais civis da 65ª DP de Magé, na Baixada Fluminense, prenderam um homem acusado de estupro de vulnerável. A captura foi possível após levantamento de dados de inteligência. Na ocasião, o autor se preparava para fugir da cidade.

De acordo com a investigação, aproveitando a relação de confiança que possuía com a família da vítima, ele praticava o ato em oportunidades que a levava para a escola. Segundo os agentes, o crime foi cometido durante anos no trajeto que faziam até a unidade escolar.

Contra o criminoso, foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional. As informações são do Jornal O Globo.

